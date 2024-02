Un gruppo di lavoratori ha manifestato alla Fiera agricola della Capitale francese

La protesta degli agricoltori prosegue in Francia, soprattutto a Parigi dove un gruppo di lavoratori ha manifestato in occasione della Fiera agricola. Nel frattempo il presidente transalpino Emmanuel Macron ha incontrato gli esponenti dei sindacati di settore. Le azioni dei contadini rientrano nel più ampio movimento di protesta europeo che ha preso piede anche in altri Paesi. Le lamentele dei professionisti agricoli riguardano, tra le altre cose, le politiche ambientali dell’Ue e gli elevati costi di produzione.

