Il presidente Usa ha espresso le sue "più sentite condoglianze"

Ieri mattina Biden ha incontrato la famiglia di Alexei Navalny: “Ho avuto l’onore di incontrare la moglie e la figlia di Alexei Navalny” Yulia e Dasha Navalnaya, ha detto il presidente Usa, commentando l’incontro avvenuto a San Francisco. “Annunceremo sanzioni contro Putin, che è responsabile della sua morte”, ha proseguito. “Non ci arrendiamo”, ha concluso il presidente parlando con i giornalisti.

Il presidente Usa ha espresso alla vedova e alla figlia dell’oppositore morto in una prigione russa “le sue più sentite condoglianze per la loro terribile perdita”. Il presidente, riferisce la Casa Bianca, “ha espresso la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Aleksei Navalny e per la sua eredità nella lotta contro la corruzione e per una Russia libera e democratica in cui lo Stato di diritto si applica equamente a tutti. Il presidente ha sottolineato che l’eredità di Aleksey continuerà attraverso le persone che in tutta la Russia e in tutto il mondo piangono la sua perdita e lottano per la libertà, la democrazia e i diritti umani”.Biden ha infine affermato che “la sua Amministrazione annuncerà domani nuove importanti sanzioni contro la Russia in risposta alla morte di Aleksei, alla repressione e all’aggressione russa e alla sua guerra brutale e illegale in Ucraina”.

