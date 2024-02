Il leader del Cremlino commenta le parole del suo omologo, che lo ha definito un "pazzo figlio di puttana"

Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato le parole del suo omologo statunitense Joe Biden che lo ha definito un “pazzo figlio di puttana”. Rivolgendosi a un giornalista dell’emittente Vgtrk Putin ha detto: “Abbiamo parlato con lei di recente e mi ha chiesto chi è preferibile per noi come futuro presidente degli Stati Uniti. Ho risposto che lavoreremo con qualsiasi presidente, ma credo che per noi, per la Russia, Biden sia più preferibile. E a giudicare da ciò che ha appena detto, ho assolutamente ragione, perché questa è una reazione adeguata a ciò che è stato detto da parte mia”. Il leader russo ha aggiunto che Biden non poteva dirgli: “Ben fatto, grazie, mi hai aiutato molto”.

