E' accaduto a Kazan, in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin, in primo piano, è salito a bordo di un bombardiere strategico Tu-160M a Kazan, in Russia, giovedì 22 febbraio 2024.

I 30 minuti di volo di Putin su un bombardiere strategico supersonico Tu-160M sembravano anche destinati a ricordare la potenza nucleare della Russia, in un contesto di crescenti tensioni con l’Occidente per i combattimenti in Ucraina.

Putin, 71 anni, che si candida come indipendente, si basa su uno stretto controllo del sistema politico russo che ha stabilito durante 24 anni di potere. La morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, avvenuta venerdì, ha ricordato la spietata repressione del dissenso da parte del Cremlino e ha inferto un duro colpo all’opposizione russa assediata. Giovedì Putin, vestito con una tuta da volo, è salito a bordo dell’aereo da guerra in un campo d’aviazione coperto di neve di un impianto di produzione di aerei nella città di Kazan. L’impianto ha ricevuto ordini statali per produrre una versione modernizzata del bombardiere Tu-160, che ha volato per la prima volta negli anni ’80 ed è stato chiamato in codice Blackjack dalla NATO.

Il velivolo su cui Putin ha volato è uno dei primi bombardieri costruiti in versione rinnovata, dotato di nuovi motori e avionica e designato Tu-160M. Parlando con i giornalisti dopo il volo, Putin ha elogiato il nuovo aereo definendolo “eccellente”, sottolineando che presenta grandi miglioramenti rispetto alla versione iniziale.

Il volo di giovedì ha segnato almeno la terza volta in cui Putin è salito nella cabina di pilotaggio di un aereo da guerra. Nel 2000 ha preso il posto di copilota in un caccia Su-27 per volare in Cecenia durante i combattimenti dei separatisti e nel 2005 ha co-pilotato un Tu-160 durante le esercitazioni militari. Come parte degli sforzi del Cremlino per proiettare l’immagine di un leader amante dell’azione e forte fisicamente, Putin ha anche preso il posto di copilota in un aereo anfibio, ha pilotato un parapendio e ha guidato un’auto da corsa e camion pesanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata