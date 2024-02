L'animale era bloccato nel terreno fangoso. Per recuperarlo utilizzate delle cinghie

I vigili del fuoco di Los Angeles impegnati nel difficile salvataggio di un cavallo di mezzo quintale affondato in una bocca a Lake View Terrace. L’animale era rimasto intrappolato nel terreno fangoso dopo che si era aperta una dolina. Per recuperarlo i soccorritori hanno utilizzato delle attrezzature pesanti, tra le quali delle cinghie. Apparentemente il cavallo è in buone condizioni.

