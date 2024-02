Il responsabile è stato bloccato all'interno dell'edificio e poi arrestato dalla polizia

Diversi studenti sono rimasti feriti in una scuola di Wuppertal, in Germania, a seguito di un’aggressione da parte di un compagno di classe armato di coltello. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, riferisce Bild. Un’operazione su larga scala è stata condotta dalle unità speciali. L’aggressore è riuscito a essere fermato all’interno dell’edificio. Secondo le prime informazioni, è da escludere che ci siano altri complici. Un nutrito contingente di soccorritori è sul posto per prendersi cura degli studenti sotto shock.

Sul posto sono intervenuti anche i reparti speciali della ‘Sek’, mentre la questura di Duesseldorf si sta occupando delle indagini. Anche l’autore del reato, riporta ancora Bild, è rimasto ferito e ora si trova in ospedale sotto la custodia della polizia. Non è chiaro se sia stato lui stesso a procurarsi le ferite o se sia rimasto ferito durante l’arresto. Secondo la Dpa, che cita un portavoce della polizia di Duesseoldorf, le persone ferite sarebbero cinque. Al momento la polizia ha classificato l’aggressione come possibile attacco di ‘follia omicida’.

