Secondo il portavoce Peskov il presidente americano si sta comportando "come un cowboy in stile Hollywood"

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato le parole del presidente americano, Joe Biden, che durante un evento di raccolta fondi per la sua campagna elettorale ha definito il presidente russo Putin “un figlio di pu…a pazzo“. “Dichiarazioni così rozze da parte del presidente degli Stati Uniti difficilmente offenderanno in qualche modo il capo di un altro stato, in particolare il presidente Putin. Ma sono un’enorme vergogna” per gli Stati Uniti evidenzia Peskov. Secondo il portavoce di Mosca, Biden per una questione di “tornaconto politico” si sta comportando “come un cowboy in stile Hollywood“.

