L'incidente nella provincia della Gheldria

Un ponte in costruzione è crollato in Olanda nei pressi della città di Lochem nella provincia della Gheldria. Lo riferisce il ‘De Telegraaf’. Il primo bilancio fornito dalle autorità locali è di due operai edili che stavano lavorando in cima a un’impalcatura morti e altrettanti feriti.

