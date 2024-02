Foto dall'archivio delle cascate innevate (2019)

Foto e video sui social immortalano lo spettacolo

Alcune foto e video stanno circolando sui social e mostrano lo spettacolo delle Cascate del Niagara, tra Stati Uniti e Canada, in mezzo a ghiaccio e neve. Secondo alcuni sono parzialmente ghiacciate, per via del forte freddo. Sicuramente sono circondate da un manto di neve e brina, come mostrano anche le foto postate dall’account ufficiale statunitense del sito turistico.

