Il presunto assassino, Kwang Kyung Yoo, è noto ai suoi studenti come 'Master Lion'

Avrebbe ucciso l’allievo di 7 anni e i suoi genitori. Con questa accusa un istruttore di taekwondo è stato arrestato a Sydney, in Australia. Il presunto assassino, Kwang Kyung Yoo, è proprietario della Lion’s Taekwondo and Martial Arts Academy ed è noto ai suoi studenti come ‘Master Lion‘.

Secondo quanto riferito dal sovrintendente della omicidi Daniel Doherty, l’istruttore avrebbe prima ucciso il bambino e i suoi genitori e poi si sarebbe presentato in ospedale con “ferite da arma da taglio” al petto, allo stomaco e alle braccia, sostenendo di essere stato aggredito nel parcheggio di un supermercato.

La polizia sostiene invece che l’istruttore, lunedì 19 febbraio, abbia ucciso la 41enne Min Cho e suo figlio nell’accademia dopo una lezione, poi si è recato a casa loro, dove ha ucciso il marito della donna e padre del bambino, il 39enne Steven Cho. Gli agenti hanno scoperto i corpi martedì 20 febbraio e hanno arrestato Kwang Kyung Yoo in ospedale. La polizia deve ancora risalire al movente degli omicidi. È a conoscenza del fatto che tutti e quattro erano nati in Corea del Sud e che il bambino ucciso era uno studente regolare di taekwondo.

La pena massima per un condannato per omicidio nello Stato del Nuovo Galles del Sud è l’ergastolo, con un periodo standard senza libertà condizionale di 20 anni per l’omicidio di un adulto e di 25 anni per l’omicidio di un bambino.

