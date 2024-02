Sostenitori del fondatore di Wikileaks davanti al tribunale

I sostenitori di Assange si sono radunati davanti al tribunale di Londra dove gli avvocati tentano di impedire l’estradizione del fondatore di Wikileaks negli Stati Uniti, dove dovrebbe affrontare le accuse di spionaggio. Davanti al tribunale anche la moglie di Assange: “Qualunque cosa accada oggi, domani e questa settimana, per favore continuate a presentarvi. Siate presenti per Julian e per noi, per voi, finché Julian non sarà libero“, ha detto Stella Assange.

