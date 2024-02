Nella capitale britannica l'udienza per l'estradizione del fondatore di Wikileaks

All’Alta corte di Londra si tiene l’udienza sull’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Decine di persone hanno protestato fuori dal tribunale, chiedendo la libertà per il fondatore di Wikileaks. Il padre di Assange, John Shipton si è rivolto alla folla. L’imputato non partecipa né di persona né da remoto. Uno dei legali del blogger ha spiegato che Assange non sta bene e non può quindi presenziare all’udienza. “Il signor Assange ha chiesto il permesso di partecipare e noi glielo abbiamo concesso”, ha spiegato uno dei giudici, Victoria Sharp.

