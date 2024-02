Il segretario di Stato americano, secondo il Nyt, avrebbe lanciato l'allarme a margine della conferenza di Monaco

Gli Stati Uniti temono che la Russia possa lanciare un’arma nucleare nello spazio. Le agenzie di spionaggio americane sono divise sulla possibilità che Mosca si spinga così lontano, ma la preoccupazione è così urgente che il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha chiesto a Cina e India di cercare di convincere la Russia a non proseguire con i suoi piani. Lo scrive il New York Times. Blinken, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, ha sollevato con i suoi omologhi cinese e indiano la possibilità di un’iniziativa nucleare russa. Il messaggio del segretario di Stato – sottolinea il quotidiano americano – è stato schietto: qualsiasi detonazione nucleare nello spazio distruggerebbe non solo i satelliti americani ma anche quelli di Pechino e Nuova Delhi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata