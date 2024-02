Il documento che chiede il cessate il fuoco immediato

Ancora alta la tensione in Medio Oriente. Nella serata di sabato il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che l’esercito dello Stato Ebraico entrerà a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e dichiarato che le “richieste deliranti” di Hamas stanno bloccando i negoziati sugli ostaggi. Nella notte il presidente americano Joe Biden ha detto che gli Usa non voteranno la risoluzione su Gaza presentata dall’Algeria al Consiglio di Sicurezza Onu, che chiede il cessate il fuoco immediato nella Striscia. Ecco tutte le notizie di oggi, 18 febbraio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

10:14 Shtayyeh: “Vogliamo fine atrocità e liberazione ostaggi”

“Vogliamo vedere una fine a questa atrocità. Vogliamo il rilascio di tutti gli ostaggi e vogliamo vedere la fine di questo conflitto. Ci stiamo confrontando con vari attori internazionali – Usa, Qatar, Egitto ed Europa – per trovare una soluzione”. Lo ha detto il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh durante il suo intervento in occasione della terza e ultima giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

09:54 Shtayyeh: “28.000 vittime e Netanyahu non ha ottenuto nulla”

“Netanyahu non ha raggiunto nulla fino ad ora. E intanto sono state uccise 28.000 persone. La situazione è molto seria e tutti dovrebbero ritenere Israele responsabile per quello che sta succedendo”. Lo ha detto il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh durante il suo intervento in occasione della terza e ultima giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

09:50 Shtayyeh: “Necessario immediato cessate il fuoco”

“Abbiamo bisogno di un immediato cessate il fuoco e il ripristino dell’ordine a Gaza e consentire l’ingresso degli aiuti umanitari”. Lo ha detto il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh durante il suo intervento in occasione della terza e ultima giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

07:01 Usa non voteranno risoluzione Algeria su Gaza

“La risoluzione presentata dal Consiglio di Sicurezza non raggiungerebbe questi risultati e, anzi, potrebbe ostacolarli”. Così in un comunicato l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield sulla proposta di risoluzione algerina sulla situazione in Medio Oriente. “Abbiamo più volte espresso questa preoccupazione ai nostri colleghi del Consiglio. Per questo motivo gli Stati Uniti non sostengono l’azione su questo progetto di risoluzione. Se dovesse essere messa ai voti così come è redatta, non sarà adottata“, afferma. “Il Consiglio – sottolinea – ha l’obbligo di garantire che qualsiasi azione che intraprenderemo nei prossimi giorni aumenti la pressione su Hamas affinché accetti la proposta sul tavolo”.

