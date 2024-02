Lo ha comunicato in una nota l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale

L’India ha lanciato con successo un satellite meteorologico dal centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota. INSAT-3DS Satellite è un satellite meteorologico di terza generazione. Sarà utilizzato per osservazioni meteorologiche avanzate e monitoraggio delle superfici terrestri e oceaniche per le previsioni meteorologiche e l’allarme in caso di catastrofi. Lo ha affermato in una nota l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale. Il satellite è stato lanciato a bordo del veicolo di lancio satellitare geosincrono dell’agenzia spaziale (GSLV-F14) che ha posizionato il satellite in un’orbita di trasferimento geosincrona.

