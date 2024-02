Il ministro degli Esteri e Vicepremier a Milano: "L'Europa deve lavorare per avere una sua difesa e un vero esercito"

Joe Biden o Donald Trump? Antonio Tajani non sceglie e rimane neutrale. “Noi non ci impicciamo nella campagna elettorale di Paesi democratici, l’America è la patria della democrazia e della libertà, non ha bisogno di lezioni da parte nostra. Chiunque sarà presidente degli Usa sarà nostro interlocutore“, ha affermato il ministro degli Esteri a margine del Forum Sanità organizzato a Milano dalla Consulta Nazionale di Forza Italia. “Detto questo l’Europa deve lavorare per avere una sua difesa e un vero esercito europeo, quello che Berlusconi e FI ha sempre chiesto. Il Ppe è impegnato in questo e la Commissione Europea ha iniziato a muovere i primi passi. Bisogna essere più coraggiosi, non si può pensare di contare nella Nato se non si hanno le parti militari operative dell’Ue. Non si può essere protagonisti in politica estera se non c’è un esercito europeo in grado di intervenire”, ha aggiunto.

