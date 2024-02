L'Ue accusa il Cremlino, il presidente della Lettonia: "Brutalmente assassinato"

Alexei Navalny è morto in carcere. Lo riporta l’agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte del dissidente russo 47enne sono in fase di accertamento. Lo scorso dicembre l’oppositore russo Navalny era stato trasferito dalla colonia penale Ik-6 Melekhovo in un carcere nella regione di Yamal, oltre il Circolo Polare Artico.

A settembre la Prima Corte d’Appello russa aveva invece respinto il ricorso presentato dai legali del dissidente contro la condanna a 19 anni di carcere in regime speciale per “estremismo”. Il Cremlino , tramite il portavoce Peskov, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle cause della morte di Navalny: “Non lo so. Dovrebbero essere i medici a scoprirlo in qualche modo”, ha sottolineato. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto: “La reazione immediata dei leader della Nato alla morte di Navalny, sotto forma di accuse dirette alla Russia, è rivelatrice di se stessa“. Su Telegram ha aggiunto: “L’esame forense non è ancora disponibile, ma l’Occidente ha già pronte le sue conclusioni“, aggiunge.

L’ultima apparizione di Navalny in videocollegamento

Servizio carceri russo, Navalny si è sentito male dopo passeggiata

Secondo il servizio penitenziario russo l’oppositore russo Alexey Navalny è morto nella colonia penale n. 3 del distretto autonomo russo di Yamalo-Nenets dopo essersi sentito male dopo una passeggiata. “Il 16 febbraio il detenuto A.A. Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza”, si legge in una nota, “immediatamente è arrivato il personale medico dell’istituto ed è stata chiamata un’ambulanza”.”Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, che non hanno dato risultati positivi”, aggiunge il comunicato, “i medici dell’ambulanza hanno dichiarato il decesso del detenuto”.

Ue: “Russia responsabile”

“Alexei Navalny ha combattuto per i valori della libertà e della democrazia. Per i suoi ideali, ha fatto l’estremo sacrificio. L’Ue ritiene il regime russo l’unico responsabile di questa tragica morte. Porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a coloro che lottano per la democrazia in tutto il mondo nelle condizioni più buie. I combattenti muoiono ma la lotta per la libertà non finisce mai”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Zelensky: “E’ stato ucciso”

“Alexei Navalny è stato ucciso” e il presidente russo, Vladimir Putin “dovrà rendere conto dei suoi crimini”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Berlino. “Per me è ovvio: Navalny è stato ucciso, ed è deplorevole che sia morto in una prigione russa”, ha detto ancora Zelensky. “Altre migliaia di persone sono state portate a morire a causa di una singola persona”, ha proseguito il presidente ucraino, riferendosi a Putin. In merito al presidente russo, Zelensky ha sottolineato che “Putin uccide sempre. E’ la personificazione di questa guerra e non si fermerà. Solo insieme possiamo fermarlo”.

Lettonia: “Brutalmente assassinato dal Cremlino”

“Qualunque sia la vostra opinione su Alexey Navalny come politico, è stato appena brutalmente assassinato dal Cremlino. Questo è un fatto ed è qualcosa che si dovrebbe sapere sulla vera natura dell’attuale regime russo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici”. Così il presidente della Lettonia Edgars Rinkevics.

Quando Navalny si sentì male per il presunto avvelenamento

