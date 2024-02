La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: "Mosca gli ha tolto la libertà e la vita ma non la sua dignità"

E’ morto Alexey Navalny, dissidente politico russo detenuto in un carcere nelle regione di Yamal (oltre il Circolo Polare Artico). Il Cremlino ha fatto sapere di non conoscere le cause del decesso del 47enne nemico di Vladimir Putin. La sua scomparsa, però, ha sconvolto il mondo interno scatenando le reazioni di politici e attivisti.

“Qualunque sia la vostra opinione su Alexey Navalny come politico, è stato appena brutalmente assassinato dal Cremlino. Questo è un fatto ed è qualcosa che si dovrebbe sapere sulla vera natura dell’attuale regime russo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici”. Così il presidente della Lettonia Edgars Rinkevics sui social.

“Il mondo ha perso un combattente il cui coraggio risuonerà attraverso le generazioni. Inorridita dalla morte del vincitore del Premio Sakharov Alexei Navalny. La Russia gli ha tolto la libertà e la vita, ma non la sua dignità. La sua lotta per la democrazia continua a vivere. I nostri pensieri sono con sua moglie e i suoi figli”, ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

