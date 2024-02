Il testo è passato con 176 voti a favore e 76 contrari

Il parlamento della Grecia ha approvato un disegno di legge che legalizza il matrimonio civile per le coppie omosessuali e riconosce loro il diritto all’adozione. Il testo è passato con 176 voti a favore e 76 contrari. In totale hanno votato, al termine di due giorni di dibattito, 254 deputati greci su 300. “Ora un’ulteriore barriera tra i cittadini sarà rimossa e diventerà un ponte di convivenza in uno Stato libero”, ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis. Il capo del governo greco che ha sostenuto con forza il disegno di legge. Le immagini dei festeggiamenti ad Atene.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata