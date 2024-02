Una persona ha perso la vita e ci sono 22 feriti, tra cui minori. Tre persone sono state arrestate. L'incognita del movente

Si aggrava a un morto e 22 feriti il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta mercoledì sera a Kansas City nel Missouri (Usa) durante la parata per la vittoria al Super Bowl dei Chiefs. Lo ha riferito il capo della polizia della città, Stacy Graves. Tre persone sono state fermate e interrogate dalla polizia, che sta cercando anche di fare luce sul movente dell’attentato. Non è invece ancora confermata la notizia che alcuni dei tifosi dei Chiefs avrebbero contribuito ad immobilizzare uno dei sospettati. Tra i feriti ci sono anche alcuni minori. Rimasti invece illesi i giocatori e lo staff dei Kansas City Chiefs.

Capo polizia: “Arrabbiata per quanto successo”

Graves ha dichiarato: “Sono arrabbiata per quello che è successo oggi. Le persone che sono venute a questa festa si aspettavano un ambiente sicuro”. Quella di ieri è stata solo l’ultima celebrazione sportiva in ordine di tempo a venire macchiata dalla violenza. Lo scorso anno a Denver c’era stata una sparatoria con diversi feriti in occasione delle celebrazioni per la vittoria dei Nuggets nel campionato Nba. E si erano registrati spari anche a ottobre, nei pressi della parata per la vittoria dei Texas Rangers alla World Series di baseball.

Biden aggiornato sulla sparatoria

Il presidente americano Joe Biden è stato informato e aggiornato della sparatoria. Lo riferisce la Casa Bianca.

