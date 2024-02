Il guidatore è morto, mentre sono rimaste ferite altre cinque persone

Un’auto si è schiantata contro il pronto soccorso dell’ospedale di Austin, in Texas. Il guidatore è morto mentre sono rimaste ferite altre 5 persone: gravi un bambino e un adulto. La polizia indaga sulle cause dell’incidente che secondo le prime indicazioni non sarebbe un gesto intenzionale. Da quanto si apprende nello schianto sono rimaste danneggiate le porte della struttura mentre è stato colpito un acquario all’interno dell’area di emergenza.

