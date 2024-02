Ogni anno negli Stati Uniti si registrano alcune infezioni, in numero contenuto

Un caso di peste bubbonica negli Stati Uniti. È risultato affetto dall’infezione un residente dell’Oregon, che probabilmente l’ha contratta dal suo gatto domestico. All’uomo e alle persone con cui è entrato in contatto sono stati forniti farmaci, hanno spiegato i funzionari sanitari locali, e si ritiene che il resto della comunità di residenza dell’uomo non sia a rischio. Terapia anche per il gatto che, tuttavia, non è sopravvissuto alle cure. Ogni anno negli Stati Uniti occidentali si registrano casi di peste bubbonica, ma si tratta di un numero contenuto di episodi.

Come scrive il Ministero della Salute sul suo portale, la peste è una malattia infettiva di origine batterica tuttora diffusa in molte parti del mondo, anche in alcune regioni dei paesi industrializzati. E’ causata dal batterio Yersinia pestis, che normalmente ha come ospite le pulci parassite dei roditori, ratti, alcune specie di scoiattoli, cani della prateria. In qualche caso le pulci possono infettare anche gli animali domestici come i gatti, come probabilmente avvenuto in Oregon.

