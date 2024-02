Il ministro Ben Gvir: "Questa è guerra"

Resta alta la tensione in Medioriente. Una donna è rimasta uccisa in un attacco missilistico proveniente dal Libano. Lo riferisce il direttore generale di Magen David Adom, Eli Bin, citato da The Times of Israel. Nella località di Kan, spiegato Bin, mentre i medici si trovavano all’interno degli edifici colpiti hanno trovato il corpo di una donna. Nell’attacco, apparentemente compiuto da Hezbollah, sono rimaste anche ferite sette persone.

11:00 Ben Gvir dopo i razzi dal Libano: “Questa è guerra”

Con un post pubblicato su X, il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, e leader dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, ha fatto capire di considerare gli attacchi missilistici di oggi contro Safed partiti dal Libano una dichiarazione di guerra, esortando a smettere di trattare la situazione del confine nord in modo diverso da Gaza. “Questi non sono singoli attacchi, è una guerra”, ha scritto Ben Gvir. I falchi della guerra come Ben Gvir considerano un errore la diversità di trattamento, rispetto ad Hamas, sinora riservata dal governo israeliano nei confronti di Hezbollah.

10:30 Autorità Gaza, 28.576 palestinesi uccisi da inizio guerra

Continua a salire il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi israeliani.Dall’inizio della guerra sono stati uccisi 28.576 palestinesi, secondo il locale ministero della Sanità gestito da Hamas, citato da al Jazeera. I feriti totali sono, al momento, 68.291. Nelle ultime 24 ore, prosegue il dicastero, 103 palestinesi sono stati uccisi e 145 feriti.

10:10 Papa, palestinesi e israeliani soffrono tanto per la guerra

“Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina e Israele. Soffrono tanto. Preghiamo per questi fratelli e sorelle che soffrono per la guerra”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale.

09:30 Tajani: “I no a uno Stato palestinese rafforzano Hamas”

“Se diciamo no a uno Stato palestinese rischiamo che Hamas diventi l’unica speranza dei palestinesi” ma “Hamas è un’organizzazione terroristica”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “L’obiettivo – ha proseguito – è la strategia dei due popoli, due Stati perché” oltre a dover garantire la sicurezza di Israele “dobbiamo anche dare una prospettiva al popolo palestinese che deve pensare di avere un proprio Stato non guidato dai terroristi di Hamas ma libero e democratico”.

09:00 Familiari ostaggi verso l’Aia per denunciare Hamas

I familiari delle persone tenute in ostaggio da Hamas sono in viaggio per l’Aia (Paesi Bassi) dove presenteranno la loro denuncia contro Hamas davanti alla Corte internazionale di giustizia (Cig). Prima di imbarcarsi i parenti degli ostaggi hanno affidato a un comunicato le loro dichiarazioni. Per Ofri Bibas, sorella di Yarden Bibas, “oggi stiamo facendo la storia mentre ci dirigiamo all’Aia, davanti alla Corte penale internazionale. Questo è un passo molto importante nella nostra lotta, come cittadini della nostra nazione e come cittadini del mondo, per gridare ‘Basta!'”.

Due bambini, ha ricordato facendo riferimento al piccolo Kfir Bibas e al fratello maggiore Ariel, “ancora innocenti dei mali del mondo, insieme ai loro genitori, sono tenuti prigionieri da un’organizzazione terroristica i cui membri hanno ucciso, accecato e commesso atti indicibili“. L’intera umanità, ha ricordato, “deve restare unita contro un esercito terroristico globale, di cui Hamas è solo una delle unità in missione.E se qualcuno per un momento dimentica il motivo, chiuda di nuovo gli occhi e immagini i miei due nipotini dai capelli rossi, con i loro sorrisi accattivanti e le loro risate innocenti, tenuti in prigionia omicida”.

