Libano, Hezbollah attacca postazioni israeliane lungo il confine

Hezbollah ha diffuso un video che mostrerebbe un attacco alle postazioni israeliane lungo il confine tra Libano e Israele. Poche ore prima l’organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese aveva affermato che i suoi combattenti hanno effettuato sette attacchi contro postazioni israeliane lungo il confine tra i due Paesi. Il gruppo militante sostiene che i suoi combattenti hanno preso di mira “attrezzatura di spionaggio nemica nel sito navale di Ras-Al Naqura, utilizzando armi appropriate e ottenendo colpi diretti” e che l’attacco arriva “a sostegno del popolo palestinese nella Striscia di Gaza e alla loro onorevole resistenza”. Nel filmato diffuso, si può vedere il targeting e la successiva esplosione di quella che Hezbollah sostiene fosse una postazione navale di Ras al-Naqoura. Hezbollah si è scontrato con l’esercito israeliano lungo il confine tra Libano e Israele fin dall’inizio della guerra tra Hamas e lo Stato ebraico. Gli scontri finora sono stati per lo più contenuti in diverse città di confine. Tuttavia, il ritmo di questi scontri aumenta di giorno in giorno.

