Il maltempo ha causato la chiusura delle scuole e la possibile interruzione dei voli

Una forte tempesta di neve ha travolto il New Jersey, negli Stati Uniti. Sul territorio sono stati scaricati 30 cm o più di neve causando la chiusura delle scuole e la possibile interruzione dei voli. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, alcune delle nevicate più abbondanti potrebbero colpire la periferia settentrionale di New York e il Connecticut sud-occidentale. Le raffiche di vento, inoltre, potrebbero raggiungere tra i 65 e i 100 km/h. Le immagini, riprese dall’interno di un’auto, mostrano le strade di una zona settentrionale del New Jersey completamente innevate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata