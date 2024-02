I produttori chiedono prezzi minimi garantiti per i loro raccolti da parte del governo

La polizia indiana ha usato gas lacrimogeni contro gli agricoltori in protesta, che hanno cercato di superare alcune barricate poste dalle forze dell’ordine. Gli agricoltori indiani chiedono prezzi minimi garantiti per i loro raccolti da parte del governo. La polizia ha lanciato i lacrimogeni in uno dei principali snodi stradali di ingresso a Nuova Delhi, dove decine di migliaia di agricoltori si sono diretti con trattori e camion. La polizia indiana ha sigillato diversi punti di iaccesso alla capitale con barriere di filo spinato, chiodi e blocchi di cemento. Sono stati effettuati anche alcuni arresti. La manifestazione arriva a pochi mesi dalle elezioni politiche in cui si prevede che il premier Modi otterrà un terzo mandato. Gli agricoltori costituiscono il blocco di voti più influente in India, e da sempre è politicamente considerato poco saggio alienarseli. Alcuni agricoltori e sindacati hanno annunciato uno sciopero rurale in tutta l’India per il prossimo venerdì.

