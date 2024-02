La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 130. L’esercito israeliano ha liberato a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre: “Erano nella casa di una famiglia”. Hamas annuncia la morte di altri tre ostaggi nei bombardamenti. Il presidente americano Biden furioso con il primo ministro israeliano Netanyahu per la campagna militare a Gaza: “Stop all’operazione a Rafah se non c’è un piano per proteggere i civili”. “Ora basta, lo Stato ebraico si fermi”, dicono anche Gran Bretagna e Ue. Alta tensione anche tra Israele e l’Onu, dopo che Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani, si è vista negare l’accesso al Paese.

10:30 Idf, ancora non cosegnato a governo piano per Rafah

L’esercito israeliano non ha ancora presentato al governo il suo piano per l’evacuazione di Rafah. Lo ha detto alla Cnn un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf). Venerdì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’Idf di pianificare “l’evacuazione della popolazione” da Rafah, in vista di un previsto assalto di terra alla città meridionale di Gaza. “Il governo ha incaricato l’Idf di ideare un piano per raggiungere i nostri obiettivi, i nostri obiettivi di guerra, nell’area di Rafah. Il piano deve essere ancora presentato al governo”, ha detto il portavoce dell’Idf, il tenente colonnello Peter Lerner. Lerner ha detto che l’esercito mira a creare un piano che evacui i civili “fuori pericolo” e che li differenzi dai militanti di Hamas. Si ritiene che più della metà della popolazione di Gaza sia a Rafah, con la maggior parte delle persone sfollate da altre parti dell’enclave assediata stipate in tendopoli improvvisate. “Si può fare. Abbiamo fiducia nella nostra capacità di differenziare e distinguere”, ha detto il portavoce, ammettendo, tuttavia, che ciò avviene “non senza sfide”.

10:15 Ministero Salute Gaza, 28.473 palestinesi uccisi da inizio guerra

Il ministero della Sanità di Gaza City, gestito da Hamas, ha riferito che almeno 28.473 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani su Gaza dallo scorso 7 ottobre. Le cifre riportate dal ministero non fanno distinzione tra combattenti e civili. Altri 68.146 sono rimasti feriti, ha aggiunto il ministero.

10:00 Media, palestinese ucciso in Cisgiordania dall’esercito

Un giovane palestinese è stato ucciso dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di Qalqilya. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Secondo le fonti citate da Wafa, la vittima è Mohammad Sharif Salmi, rimasto ucciso dai proiettili sparati dai soldati israeliani. Secondo quanto riferito, le forze di occupazione hanno preso d’assalto la città di Qalqilya e hanno sparato a Salmi mentre era nel suo veicolo nella zona di Al-Bireen, uccidendolo.

09:45 Media, progressi nei negoziati per gli ostaggi

Sono stati fatti alcuni progressi nella trattativa per la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas durante gli attacchi su Israele dello scorso 7 ottobre. Lo ha riferito una fonte straniera che ha familiarità con i negoziati, come riporta Haaretz. Una fonte straniera a conoscenza dei negoziati sugli ostaggi ha affermato che “si può dire con certezza che ci sono stati dei progressi” negli ultimi giorni. Secondo la fonte gli incontri sono stati costruttivi e c’è ottimismo tra le persone coinvolte nelle trattative riguardo alla possibilità di consolidare l’accordo. Anche se i ministri del gabinetto di guerra israeliano concordano sul fatto che la controproposta di Hamas è inaccettabile, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato lunedì che la delegazione israeliana partirà per colloqui in Egitto. Israele ha preferito inviare una squadra – guidata dal capo del Mossad, David Barnea – per partecipare alle riunioni piuttosto che boicottare i colloqui al Cairo. Da quando Hamas ha cambiato posizione, riferisce ancora Haaretz, Barnea ha cercato di formulare nuove linee guida per colmare il divario tra le parti.

09:30 Palestinese tenta di investire pedoni, soldati aprono il fuoco

Un palestinese che a bordo di un’auto ha tentato di investire dei pedoni in Cisgiordania è stato colpito e arrestato dai soldati israeliani, hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf), come riporta il Times of Israel. L’Idf ha affermato che nell’auto dell’uomo è stato trovato anche un coltello e ha descritto l’incidente come un attacco terroristico. Le riprese della telecamera di sorveglianza mostrano una Skoda Superb color argento che accelera pericolosamente vicino a una stazione degli autobus allo svincolo di Gush Etzion, prima di fuggire. L’Idf ha riferito che le truppe hanno lanciato un inseguimento all’auto, aprendo il fuoco. Alla fine l’autista è stato fermato vicino all’insediamento di Elazar e nella sua macchina è stato trovato un coltello. L’uomo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

09:00 Vertice intelligence al Cairo su cessate il fuoco e ostaggi

Il capo del Mossad, Dadi Barnea, il capo dello Shin Bet, Ronan Bar, e il tenente generale Nitzan Alon, come riferito da un alto funzionario israeliano al quotidiano Maariv, saranno presenti all’ incontro in programma oggi al Cairo con il direttore della Cia, William Burns, il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel per discutere della liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas dopo l’attacco dello scorso 7 ottobre. E’ probabile che il colloquio verterà sulla possibilità di un cessate il fuoco mediato dal Qatar per fermare temporaneamente i combattimenti e consentire un eventuale rilascio degli ostaggi da parte di Hamas.

08:45 Idf, truppe rafforzano controllo su Khan Younis

Decine di agenti di Hamas sono stati uccisi dalle truppe israeliane nella Striscia di Gaza ieri, soprattutto nell’area di Khan Younis dove si concentra gran parte dei combattimenti. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf), come riporta Times of Israel. L’Idf ha comunicato che la 7a Brigata Corazzata ha ucciso più di 30 agenti di Hamas nell’area occidentale di Khan Younis nell’ultimo giorno, mentre le truppe “intensificavano” il loro “controllo operativo” dell’area. Sempre nella parte occidentale di Khan Younis, la Brigata dei paracadutisti ha individuato e ucciso due agenti di Hamas che cercavano di muoversi sotto le spoglie di un gruppo di civili, ha riferito ancora l’Idf.

08:00 Cina: “Israele fermi operazione militare a Rafah”

“La Cina segue da vicino gli sviluppi a Rafah. Ci opponiamo e condanniamo gli atti contro i civili e il diritto internazionale”. Lo dichiara in una nota un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, sui bombardamenti aerei israeliani nella città di Rafah, che aggiunge: “Chiediamo a Israele di fermare le operazioni militari il prima possibile, fare tutto il possibile per evitare vittime tra civili innocenti e prevenire un disastro umanitario più devastante a Rafah”.

07:30 Biden: “Lavoriamo a tregua di almeno sei settimane”

Gli Stati Uniti stanno lavorando ad un accordo per gli ostaggi tra Israele e Hamas che porterebbe ad una tregua “immediata e sostenuta” di “almeno sei settimane”, che darebbe la possibilità di costruire “qualcosa di più duraturo”. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden, parlando dopo il suo incontro con re Abdallah II di Giordania.

07:00 Biden: “No a operazione a Rafah senza protezione civili”

L’operazione militare israeliana a Rafah “non dovrebbe procedere senza un piano credibile” per la protezione dei civili palestinesi. Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando dopo il suo incontro alla Casa Bianca con re Abdallah II di Giordania.

06:30 Biden: “Usa condividono obiettivo sconfitta Hamas”

Gli Stati Uniti “condividono l’obiettivo della sconfitta di Hamas“. Lo ha detto il presidente Joe Biden, al termine del suo incontro alla Casa Bianca con re Abdallah II di Giordania.

06:00 Netanyahu protesta con Biden per sanzioni contro coloni

Non solo la frustrazione di Joe Biden nei confronti di Benjamin Netanyahu, ma anche le proteste del premier israeliano nei confronti del presidente Usa. Mentre si fa sempre più tesa la situazione a Gaza, in attesa dell’offensiva israeliana su Rafah, emergono nuovi dettagli del complicato rapporto tra i due leader. Nel corso della telefonata di domenica con Biden, il premier israeliano ha protestato per il recente ordine esecutivo del presidente Usa, finalizzato ad imporre sanzioni contro i coloni ebrei coinvolti nelle violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania. A riferirlo è Axios, citando fonti a conoscenza del contenuto della telefonata. Inizialmente, la risposta di Netanyahu all’ordine di Biden, emanato due settimane fa, era stata piuttosto morbida. Il cambio di atteggiamento del leader israeliano segnala, secondo Axios, la crescente convinzione che l’ordine esecutivo di Biden potrebbe mettere in crisi l’impianto degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.