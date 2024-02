"Il nostro governo deve intervenire fortemente”, ha ribadito il presidente del Movimento 5 Stelle

“Questa azione militare che Netanyahu vuole condurre, estendendola a sud di Gaza, è una pura follia”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte a margine della proiezione in Senato del film ‘Palazzina Laf’. “Tutto il nostro governo deve intervenire fortemente”, ha ribadito il presidente del Movimento 5 Stelle, che ha invitato Giorgia Meloni a esporsi sulla vicenda. “Questa azione militare rimarrà una macchia nella storia di Israele e contribuirà a far calare un peso gravissimo di responsabilità sulla causa israeliana”, ha continuato l’ex premier, che ha poi concluso dicendo: “I terroristi vanno combattuti perché Hamas ha fatto cose atroci. Ma ci sono modi e modi per combatterli e spetta a Israele trovare il modo giusto senza coinvolgere i civili palestinesi”.

