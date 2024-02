Da settimane nel Paese si sono registrati attacchi attribuiti alle forze armate israeliane contro gruppi legati all'Iran

L’emittente televisiva saudita, Al Arabiya, ha riferito che c’è stato un attacco aereo all’aeroporto di Aleppo in Siria. La testata non ha dato ulteriori dettagli. Da settimane nel Paese si sono registrati attacchi attribuiti alle forze armate israeliane che hanno preso di mira miliziani di gruppi legati all’Iran ed esponenti del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, i pasdaran.

Osservatorio diritti umani: “Nessun raid su aeroporto Aleppo”

L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha affermato che non c’è stato un raid all’aeroporto di Aleppo, in Siria, e che le esplosioni che sono state sentite nello scalo sono state causate dalla detonazione di ordigni della guerra. In precedenza diversi media, tra cui il Jerusalem Post avevano riferito di esplosioni nell’aeroporto. L’emittente televisiva saudita, Al Arabiya, aveva riferito di un attacco aereo nello scalo.

