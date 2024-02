Fuoriprogramma per il leader di Buenos Aires prima dell'udienza in Vaticano con Papa Francesco

Il presidente argentino Javier Milei a Roma, prima di essere ricevuto in udienza da Papa Francesco, è sceso dall’auto in via della Conciliazione davanti all’ambasciata Argentina e si è prestato a un selfie collettivo con un gruppo di argentini. Poi è risalito sull’auto verso palazzo apostolico per l’incontro con il pontefice.

Tra i doni portati in Vaticano da Milei, in occasione del’incontro privato con Papa Francesco, é ci sono gli alfajores, dolcetti tipici farciti con dulce de leche e biscotti al limone della marca preferita da Bergoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata