Tragedia in Indonesia: un calciatore è morto in campo, folgorato da un fulmine. E’ successo sabato pomeriggio, intorno alle 16:20 (ora locale), durante una partita amichevole tra FC Bandung e FBI Subang allo stadio Siliwangi di Bandung, capoluogo della provincia di Giava. La vittima si chiama Septain Raharja e aveva 35 anni. Subito dopo essere stato colpito, l’uomo respirava ancora ed è stato portato d’urgenza in un ospedale locale. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo per via delle ustioni riportate.

Sui social media è diventato virale il video che mostra l’esatto momento in cui l’atleta è stato fulminato in mezzo al campo di gioco. Giocatori e tifosi hanno espresso le proprie condoglianze, secondo quanto riporta il Daily Mail.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV — Githii (@githii) February 11, 2024

