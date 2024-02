Il Centro nazionale di meteorologia ha emesso un'allerta meteo fino a martedì

Allagamenti e strade chiuse in alcune aree di Dubai dopo le forti piogge. Le auto sono rimaste intrappolate nell’acqua perché i sistemi di drenaggio non sono riusciti a far fronte all’acquazzone. Il Centro nazionale di meteorologia ha emesso un’allerta meteo per molte città degli Emirati Arabi Uniti fino a mezzogiorno di martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata