Terminato dopo un'ora l'incontro privato tra il presidente argentino e il Pontefice

Il presidente argentino Javier Milei è giunto in Vaticano per l’incontro privato con Papa Francesco. L’incontro è durato circa un’ora, iniziato alle 9 e terminato verso le 10. Il Santo Padre ha donato a Milei un medaglione in bronzo ispirato al Baldacchino di San Pietro, i volumi dei documenti papali e il messaggio per la Pace di quest’anno. Da parte sua, Milei ha donato al Pontefice gli alfajores, dolcetti tipici farciti con dulce de leche, e biscotti al limone della marca preferita da Bergoglio. Tra gli altri regali, fa sapere il portavoce di Milei, anche una cartella con copia della lettera manoscritta del Cancelliere José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi che lo accredita come rappresentante in Europa (maggio 1854) e una immagine con la cartolina commemorativa di Mama Antula che le Poste Argentine hanno distribuito in occasione della sua beatificazione nell’agosto 2017.

Fuoriprogramma Milei, scende da auto per fare foto in via Conciliazione

Il presidente argentino Javier Milei, poco prima di essere ricevuto in udienza da Papa Francesco, è sceso dall’auto in via della Conciliazione davanti all’ambasciata Argentina e si è prestato a un selfie collettivo con un gruppo di argentini. Poi è risalito sull’auto verso palazzo apostolico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata