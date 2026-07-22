Capri, barca urta scogli in Grotta Azzurra: paura per due turisti americani

Disavventura a lieto fine per una coppia di coniugi americani in visita a Capri. Durante un’escursione alla Grotta Azzurra, uno dei luoghi più celebri dell’isola, accessibile solo a bordo di piccole barche a remi e con mare calmo, l’imbarcazione su cui viaggiavano ha urtato una roccia e ha iniziato a riempirsi di acqua, rischiando di affondare. L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è documentato in un video pubblicato su TikTok dalla travel creator americana Sherina Welch, 49 anni, in vacanza a Capri con il marito per celebrare il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio. Durante l’ingresso nella grotta, la barca ha urtato una roccia e nel giro di pochi secondi si è riempita d’acqua, scatenando il panico tra i due turisti. La situazione è stata aggravata dalle difficoltà di comunicazione con il barcarolo, dovute alla barriera linguistica, e dalla concitazione delle guide delle altre imbarcazioni presenti all’interno della grotta. Si è reso quindi necessario l’intervento di una seconda barca, che ha tratto in salvo i due turisti mentre la prima imbarcazione continuava a riempirsi d’acqua. “Quella che doveva essere una meravigliosa esperienza si è trasformata in un momento terrificante”, ha raccontato la travel creator. “La Grotta Azzurra è un posto bellissimo da visitare, ma presenta anche dei rischi. L’emergenza è stata gestita bene e la nostra guida turistica è stata fantastica”, ha aggiunto.