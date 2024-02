Si sfidano l'ex primo ministro Alexander Stubb e l’ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto

Si sono aperti in Finlandia i seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. I finlandesi devono scegliere tra l’ex primo ministro Alexander Stubb, 55 anni, del centrodestra, e l’ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, 65 anni, della sinistra verde. Il compito principale del prossimo presidente sarà quello di guidare la politica estera e di sicurezza del paese nordico ora che è membro della NATO, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata