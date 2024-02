La temperatura nella zona a sud di Madison era di 15°C

Il primo tornado mai registrato in Wisconsin nel (solitamente) gelido mese di febbraio è arrivato in una giornata che ha battuto i record di caldo. Il tornado ha lasciato una scia di distruzione: mucche morte e disperse, tetti delle case spazzati via, capannoni e fienili distrutti, veicoli distrutti e finestre in frantumi. La temperatura era da record: 15°C. Almeno un tornado è stato confermato a sud di Madison e il Servizio meteorologico nazionale sta indagando sulle segnalazioni di molti altri generati dalle tempeste che hanno attraversato la parte sudorientale dello Stato giovedì sera.

