La cerimonia davanti un piccolo gruppo di partecipanti al tempio Tsuglakhang

I monaci buddisti tibetani in esilio hanno condotto una cerimonia di preghiera per inaugurare il Capodanno tibetano sabato a Dharamsala, in India. Le celebrazioni si sono svolte davanti un piccolo gruppo di partecipanti al tempio Tsuglakhang. Sabato 10 febbraio segna l’inizio dell’Anno del Drago in molte culture asiatiche. Dharamshala ospita il governo tibetano in esilio e il suo leader spirituale, il Dalai Lama. Il Dalai Lama ha fatto della cittadina collinare il suo quartier generale da quando è fuggito dal Tibet dopo una fallita rivolta contro il dominio cinese nel 1959. L’India considera il Tibet parte della Cina, sebbene ospiti esuli tibetani.

