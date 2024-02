Folla nel grande mercato di Victoria Park, nel popolare quartiere dello shopping di Causeway Bay

A Hong Kong migliaia di persone fanno acquisti nei tradizionali mercati dei fiori locali, alla vigilia del Nuovo Anno Lunare del Drago, che inizia sabato 10 febbraio. Il grande mercato di Victoria Park, nel popolare quartiere dello shopping di Causeway Bay, vede un gran numero di persone in giro per acquistare i ‘fiori luminosi‘ popolari nell’ambito delle celebrazioni del Capodanno.

Una parte del mercato, prima piena di bancarelle che vendevano souvenir come peluche e ninnoli, ora non è più così piena. Molti degli affari che si svolgevano lì in passato coinvolgevano organizzazioni civiche e gruppi studenteschi che oggi non esistono più a Hong Kong. Ma i venditori di fiori tradizionali sono contenti che gli affari siano tornati e migliorati dopo il periodo del Covid. Le rigide regole di Hong Kong in materia di contenimento della pandemia sono state completamente eliminate solo l’anno scorso.

