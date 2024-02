Il veicolo militare di produzione iraniana sarà smontato ed esaminato da specialisti

Un drone da combattimento Shahed di fabbricazione iraniana abbattuto in Ucraina è stato trovato in gran parte intatto in un campo nella regione centrale di Dnipropetrovsk. Lo hanno riferito le forze di polizia del Paese. Il drone, lanciato dalle forze russe contro obiettivi civili nei giorni scorsi, sarà neutralizzato dai genieri e smontato ed esaminato da specialisti. I droni militari, sia da ricognizione sia da attacco, sono diventati una parte fondamentale della guerra, con Russia e Ucraina che ne hanno incrementato la produzione. La Russia ha fatto affidamento su decine di droni poco costosi forniti dall’Iran per condurre i suoi raid aerei in Ucraina.

