Iniziata questa mattina una nuova eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes in Islanda. Si tratta della terza avvenuta nella regione in pochi mesi e della sesta dal 2021. Ne danno notizia i media locali che hanno trasmesso immagini live della colata di lava che fuoriesce dal terreno. L’eruzione precedente era iniziata il 14 gennaio ed era durata circa due giorni, con colate di lava che hanno raggiunto la periferia della città di Grindavik. Non è chiaro se anche questa volta la lava raggiungerà Grindavik. Le autorità islandesi, riferiscono i media internazionali, a novembre hanno iniziato a costruire dighe per deviare i flussi di lava lontano dalle case e dalle infrastrutture critiche.

