Video diffuso dalle Forze di difesa israeliane

Le Forze di difesa israeliane hanno diffuso un video che mostra una una vasta rete di tunnel a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo l’Idf, i tunnel venivano utilizzati come complesso per le guardie e gli alti dirigenti di Hamas e per tenere almeno 12 ostaggi in diversi momenti.

Secondo una mappa pubblicata dai militari, il tunnel a più diramazioni era lungo oltre un chilometro e aveva almeno 16 stanze, alcune delle quali erano usate come celle per tenere gli ostaggi con sbarre di metallo attraverso l’ingresso. L’Associated Press non è stata in grado di verificare in modo indipendente le date, i luoghi o le condizioni in cui è stato girato il filmato.

I soldati hanno anche scoperto quella, che secondo loro, era una cucina rudimentale, un bagno e armi, tra cui granate, mortai e giochi di ruolo all’interno del tunnel. Il tunnel era predisposto con prese elettriche, lavandini, letti e soffitti ad arco sigillati con intonaco bianco. Molte stanze avevano piastrelle decorative alle pareti.

Israele ha affermato che la distruzione dei tunnel è uno degli obiettivi principali dell’offensiva di terra a Gaza, che nelle ultime settimane si è concentrata su Khan Younis. Diversi militanti di Hamas sono stati uccisi nella battaglia per il tunnel, ha riferito l’esercito israeliano.

