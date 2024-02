La prima fase dovrebbe durare 45 giorni e prevedrebbe il rilascio di un primo gruppo di ostaggi composto da donne, bambini, anziani e malati

La risposta di Hamas alla proposta di accordo per ostaggi e tregua nel conflitto in Medio Oriente con Israele emersa dalla riunione di Parigi dello scorso 28 gennaio è stata pubblicata oggi dalla testata libanese Al-Akhbar, dopo che ieri è stata ricevuta da Egitto e Qatar. Secondo la proposta riportata dal giornale, di cui riferisce l’emittente israeliana i24, si tratta di un piano di cessate il fuoco di tre fasi da attuarsi in 135 giorni, che dovrebbe portare a un cessate il fuoco permanente. La prima fase dovrebbe durare 45 giorni e prevedrebbe il rilascio di un primo gruppo di ostaggi composto da donne, bambini, anziani e malati, in cambio di un gruppo di prigionieri palestinesi composto da donne, giovani, anziani e malati; sempre nella prima fase dovrebbero esserci lo stop di tutte le attività militari, il ridispiegamento dell’Idf fuori da zone popolate di Gaza e l’aumento degli ingressi di aiuti umanitari, compreso il carburante.

La seconda fase dovrebbe durare 45 giorni e prevedrebbe: il rilascio di tutti gli ostaggi uomini in cambio del rilascio di 1.500 uomini palestinesi detenuti, 500 dei quali scelti da Hamas; il ritiro totale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e la fine dell’assedio di Gaza. L’ultima fase di 45 giorni dovrebbe prevedere infine lo scambio dei corpi fra le due parti.

Un funzionario di Hamas e due funzionari egiziani hanno confermato l’autenticità del documento pubblicato dal quotidiano libanese Al-Akhbar, a condizione di anonimato perché non autorizzati a informare i media sui delicati negoziati. Il giornale è vicino al gruppo militante libanese Hezbollah, alleato di Hamas. La proposta di Hamas lascerebbe di fatto il gruppo militante al potere a Gaza e gli permetterebbe di ricostruire le sue capacità militari, uno scenario che Israele rifiuta categoricamente.

