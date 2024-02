Panico vicino all'università Al Aqsa, su una strada utilizzata da centinaia di palestinesi per fuggire a Rafah

Panico tra la gente a Khan Younis, vicino all’università Al Aqsa, su una strada utilizzata da centinaia di palestinesi per fuggire a Rafah. Il rumore di numerosi spari ha costretto le perosne a correre via per cercare riparo. Non è chiaro da dove provenissero gli spari né chi fosse a sparare. Nelle ultime settimane sono stati avvistati carri armati israeliani nella zona, poiché l’esercito ha concentrato le sue operazioni nel sud della Striscia di Gaza. Almeno 17 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise in due diversi attacchi aerei nella notte a Rafah, al confine con l’Egitto, secondo quando riferito dall’ufficio di registrazione dell’ospedale dove sono stati portati i corpi delle vittime.

