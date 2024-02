Le vittime sono un uomo e una donna. Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone, tra cui tre agenti di polizia

Due persone, un uomo e una donna, sono stati uccisi durante un “tentativo di attacco” contro un checkpoint di sicurezza vicino al tribunale di Caglayan, sul versante europeo di Istanbul. Lo ha annunciato sui social il ministro turco degli Interni, Ali Yerlikaya. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone, tra cui tre agenti di polizia. “Mi congratulo con i nostri eroici agenti di polizia. Auguro una pronta guarigione ai nostri feriti”, ha aggiunto il ministro.

I due attentatori, secondo Yerlikaya, erano due esponenti del Fronte rivoluzionario di liberazione popolare (Dhkp/C), un gruppo di estrema sinistra considerato un’organizzazione terroristica in Turchia, Stati Uniti e Unione europea. L’attacco è avvenuto nel giorno in cui la Turchia commemora il primo anniversario del terremoto che nel sud del Paese ha ucciso migliaia di persone. Il Dhkp/C è stato per lungo tempo inattivo negli ultimi anni. Nel marzo 2015, il gruppo ha preso in ostaggio un pubblico ministero dello stesso tribunale, chiedendo dettagli sull’uccisione di un adolescente da parte della polizia durante le proteste antigovernative dell’anno precedente. Il gruppo ha anche rivendicato la responsabilità di un attentato suicida nel febbraio 2013 contro l’ambasciata americana ad Ankara in cui una guardia di sicurezza turca è stata uccisa e altre quattro persone sono rimaste ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata