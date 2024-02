Anniversario della firma del trattato del 1840 tra Maori e Regno Unito

In Nuova Zelanda è il Waitangi Day, la festa nazionale che commemora la firma del documento di fondazione del Paese, il 6 febbraio del 1840, tra la Corona Britannica e i capi dei Maori. Proteste nell’omonima località dove è stato siglato il trattato, organizzate per lo più dagli attivisti Maori, che non riconoscono questa ricorrenza. La preparazione al Waitangi Day è stata tesa, con mesi di discussioni sul futuro del trattato stesso.

