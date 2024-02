Il velivolo sarebbe precipitato nel Lago Ranco. Il politico 74nnne non sarebbe riuscito a togliersi la cintura di sicurezza e sarebbe annegato

L’ex presidente cileno Sebastian Pinera è morto in un incidente in elicottero avvenuto nel Lago Ranco, nella regione cilena di Los Ríos. Lo confermano fonti diplomatiche al quotidiano La Nacion. Il velivolo precipitato apparteneva all’ex capo di Stato e, secondo le prime informazioni diffuse dai media, altre tre persone a bordo sono sopravvissute allo schianto e sono riuscite a raggiungere la riva a nuoto. Pinera non sarebbe riuscito a togliersi la cintura di sicurezza e sarebbe annegato. La Marina ha raggiunto il luogo dove è caduto l’elicottero, che sarebbe affondato di circa 40 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, ora locale, circa le 19 italiane.

Pinera è stato presidente dal 2010 al 2014 e dal 2018 al 2022. È sotto la sua presidenza che scoppiarono le massicce proteste note come ‘estallido social’, inizialmente contro l’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana di Santiago e poi contro le politiche liberiste in generale. Quelle manifestazioni portarono poi alla decisione di avviare una riscrittura della Costituzione, che risaliva alla dittatura di Augusto Pinochet, ma le nuove ipotesi di Carta costituzionale sono state successivamente bocciate in due diversi referendum, l’ultimo dei quali si è tenuto lo scorso dicembre.

