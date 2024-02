La presidente della Commissione europea: "Dobbiamo loro apprezzamento, ringraziamento e rispetto. Fiducia è base fondamentale per soluzioni praticabili"

“Gli agricoltori sono i primi a risentire degli effetti del cambiamento climatico. Siccità e inondazioni hanno distrutto i raccolti e minacciato il bestiame. Gli agricoltori sentono l’impatto della guerra di Russia. L’inflazione, l’aumento del costo dell’energia e dei fertilizzanti. Ciononostante, lavorano duramente ogni giorno per produrre il cibo di qualità che mangiamo. Per questo, dobbiamo loro apprezzamento, ringraziamento e rispetto“. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo sulle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo, in particolare la riunione speciale del Consiglio europeo del 1° febbraio.

“È vero. I problemi si sono aggravati negli ultimi anni. I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro di agricoltori. Ma sanno anche che l’agricoltura deve passare a un modello di produzione più sostenibile, in modo che le loro aziende rimangano redditizie anche negli anni a venire. E noi vogliamo fare in modo che gli agricoltori rimangano al posto di guida in questo processo”, ha sottolineato.

Von der Leyen: “Ritiriamo proposta su pesticidi”

“La Commissione ha proposto il SUR, con l’obiettivo di ridurre i rischi dei prodotti fitosanitari chimici. Ma la proposta SUR è diventata un simbolo di polarizzazione. È stata respinta dal Parlamento europeo. Anche in Consiglio non si registrano più progressi. Per questo motivo proporrò al Collegio di ritirare la proposta. Ma naturalmente il tema rimane. E per andare avanti è necessario un maggiore dialogo e un approccio diverso. Su questa base, la Commissione potrebbe presentare una nuova proposta molto più matura con il coinvolgimento delle parti interessate” ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo sulle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo, in particolare la riunione speciale del Consiglio europeo del 1° febbraio.

“I mesi a venire non saranno facili – ha aggiunto -. Ma credo che ora abbiamo una grande opportunità. È chiaro a tutti i presenti che il nostro settore agroalimentare – a partire dalle aziende agricole – ha bisogno di una prospettiva a lungo termine. E la volontà di ascoltarsi a vicenda e di cercare soluzioni comuni. Dobbiamo evitare il gioco dello scaricabarile e trovare insieme le soluzioni ai problemi. La relazione che verrà presentata entro la fine dell’estate sarà di enorme importanza. I risultati e le raccomandazioni emerse da questo dialogo saranno discusse in Parlamento e con gli Stati membri. E costituiranno la base della nostra futura politica agricola”.

Von der Leyen: “Creare fiducia, base per soluzioni”

“Abbiamo lanciato il Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura nell’Ue. Abbiamo invitato rappresentanti del settore agricolo, delle comunità rurali, dell’industria delle sementi e dei fertilizzanti, del settore alimentare, ma anche del settore finanziario, dei gruppi di consumatori e ambientalisti e della scienza. Dobbiamo analizzare insieme la situazione, condividere idee e sviluppare scenari per il futuro. Dobbiamo superare un dibattito polarizzato e creare fiducia. La fiducia è la base fondamentale per soluzioni praticabili” ha ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo sulle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo, in particolare la riunione speciale del Consiglio europeo del 1° febbraio.

