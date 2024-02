Il conduttore del Festival: "E' una protesta assolutamente giusta e sacrosanta"

“È una protesta assolutamente giusta e sacrosanta”, perchè c’è di mezzo il “diritto al lavoro e la tutela del lavoro”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, in conferenza stampa all’Ariston parlando della protesta degli agricoltori. Il conduttore del festival ha sottolineato il fatto di non essere stato contattato dai rappresentanti degli agricoltori in piazza. Fiorello, che ha fatto una incursione in conferenza stampa, sull’argomento ha detto: “Sarebbe bello che arrivassero, perchè un palcoscenico come Sanremo non lo trovi tutti i giorni. Per cui – scherza lo showman – faccio un appello a tutti a venire qui”.

La risposta degli organizzatori della protesta a Milano

“Pronti a portare la mucca sul palco” dicono a LaPresse, accogliendo l’invito, qualora si concretizzasse. Alberto Oldani, leader degli agricoltori che dallo scorso lunedì sono in protesta, accoglie la proposta di Amadeus e Fiorello che in conferenza stampa hanno lanciato l’appello a portare la protesta all’Ariston e attraverso LaPresse dice: “Se si concretizzasse l’invito – afferma – sul palco arriveremmo con Ercolina, la stessa mucca che ieri abbiamo portato in piazza Duomo e alla quale abbiamo fatto fare un giro nella galleria Vittorio Emanuele II”. “Siamo non solo disposti ad andare – ha sottolineato – ma anche a spiegare a tutti le ragioni della nostra protesta”.

