Almeno venti le vittime. Peskov: "Il numero dei morti parla della mostruosità di questa azione"

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il bombardamento su una panetteria a Lisichansk, nel Luhansk, di cui Mosca accusa Kiev, è un “mostruoso attacco terroristico”. “Non c’è altro modo per definirlo”, “gli attacchi in corso alle infrastrutture civili, in questo caso a una panetteria, sono un mostruoso atto terroristico”, ha detto Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax. “Il numero delle vittime parla della mostruosità di questo attacco terroristico. Al fine di evitare che se ne verifichino altri, continua l’operazione militare speciale”, ha affermato il portavoce.

