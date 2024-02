Obiettivo raggiungere una tregua che porti alla liberazione degli ostaggi

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato lunedì in Arabia Saudita, prima tappa della sua quinta missione in Medio Oriente da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas. A Riad dovrebbe incontrare il principe ereditario, Mohammed bin Salman, e il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Durante il tour nella regione, Blinken si recherà anche in Egitto, Qatar e Israele con l’obiettivo di portare avanti i colloqui, mediati dal Cairo e Doha, per raggiungere una tregua che porti alla liberazione degli ostaggi ancora prigionieri dei miliziani palestinesi a Gaza.

